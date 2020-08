NASA jako snímek dne opět zveřejní fotku českého astronoma, vznikala dva roky

Naposledy publikovala v polovině července jeho fotografii Dlouhé ohony komety Neowise, která zachycuje oblohu nad Suchým vrchem u Králík na Orlickoústecku.

"Snímek s názvem 'Perseidy z Persea' má ovšem velmi silný příběh - jeho zpracování bylo nesmírně náročné. Časově více jak 450 hodin, ovšem fyzicky kvůli mnoha komplikacím a jiným aktivitám jeho dokončení trvalo téměř dva roky," uvedl autor.

Meteorický roj Perseidy je obecně mezi lidmi tím nejznámějším a nejpopulárnějším každoročním kosmickým představením.

