Nový web má pomoci přenosu vědeckých poznatků do praxe

Portál má přinést jednoduchý přístup k nabídkám výsledků akademických pracovišť. Databáze technologií a přístrojů je podle zástupců AV "výkladní skříň" výstupů, vhodných k dalšímu využití a komercionalizaci. Členka realizačního týmu CeTTAV Radka Šmídová uvedla, že databáze také pomůže ústavům, pro které je transfer oříškem, lépe se v problematice zorientovat a využít poznatků ostatních. Nyní na obsahu databáze centrum spolupracuje s 12 ústavy akademie.

"Výsledky i přístroje jsou popsány formou strukturovaných produktových listů tak, aby splňovaly požadavky na prezentaci informací širším zájmovým skupinám, jako jsou investoři, zástupci byznysu i oborových organizací," řekla pak k systému vedoucí CeTTAV Lenka Scholzová. Zájemci si vyfiltrují výsledky podle různých kritérií.

"Pro pracovníky z akademie je to navíc možnost srovnání činností ústavů - co se kde dělá zajímavého a užitečného a co by třeba stálo za úvahu pro prospěšnou spolupráci," poznamenal k databázi Michal Filippi z Geologického ústavu AV. "Veřejně dostupná databáze tohoto typu také může podnítit zájem o spolupráci lidí ze sektorů, se kterými akademie běžně nespolupracuje a které mohou zamířit výzkum užitečným směrem," míní vědec.

Kromě souhrnu aplikovatelných výsledků výzkumu portál nabízí i přehled volných přístrojů a laboratoří, které mohou využít zájemci z akademie i zvenčí, či konzultace a další služby pro vědce.

Podle zástupců AV je nyní před spuštěním také propojení databáze poznatků se sesterskou databází Transfera.cz. Tato platforma sdružuje transferové aktivity akademických a vysokoškolských institucí v Česku.