Obřadní věž Aztéků vydala tajemství. Archeologové našli dalších 119 lebek

Podle místních médií bylo na území hlavního města takových věží několik.

"Jde bezpochyby o jeden z nejpůsobivějších archeologických objevů z posledních let v naší zemi," uvedla mexická ministryně kultury Alejandra Fraustová podle serveru BBC.

Archaeologists have excavated more sections of an Aztec tower of human skulls under the centre of Mexico City, part of a skull rack from the temple to the Aztec god of the sun, war, and human sacrifice, known as the Huey Tzompantlihttps://t.co/vksR5G5yN2 pic.twitter.com/8HZyw3JI5i