Skrytá hrozba pro naši planetu? Leží hned vedle nás, stačí náhoda a je konec

Podle vědců je jím Jupiter, největší planeta sluneční soustavy nacházející se mezi Marsem a Saturnem. Tento plynný obr může pro Zemi představovat větší riziko, než se dosud zdálo.

Ještě donedávna byla planeta považována za přirozený štít, který díky své velikosti a gravitaci chrání Zemi před dopadem komet a asteroidů. Nový výzkum NASA ale ukázal, že je tomu naopak.

Vědci ve spolupráci s experty z Univerzity v Jižním Queenslandu zjistili, že gravitace Jupiteru posílá množství nebezpečných úlomků právě směrem k naší planetě.

"Jde spíše o odstřelovače Země, ne o jejího ochránce. Naše simulace ukazují, že Jupiter nefunguje pouze jako štít. Komety sice odklání, ale některé naopak posílá přímo k Zemi," uvedl americký fyzik Kevin Grazier.

Jupiter sice odklání tělesa, která by teoreticky mohla zasáhnout Zemi, zároveň ale přitahuje mnoho jiných těles, které by se do blízkosti Země vůbec nedostaly.

Proto podle vědců planeta představuje vyšší hrozbu, než si původně mysleli. "Země se nachází v jakémsi kosmickém průsečíku. Existují stovky objektů v naší blízkosti, které pro nás představují potenciální nebezpečí. Proto musíme věnovat větší pozornost tomu, co se vlastně děje v okolí Jupiteru," dodali vědci.

Ve většině případů se vesmírná tělesa naší planetě vyhnout, i historie ale zná případy, kdy Země tolik štěstí neměla. Například před 66 miliony let, kdy asteroid po dopadu na povrch naší planety vyhladil dinosaury a dvě třetiny všeho živého.

Podle serveru The Guardian je více než 90 procent objektů v blízkosti Země větších než jeden kilometr a mohly by teoreticky způsobit devastaci planety Země. Nebezpečná ale mohou být i menší tělesa.

Jejich počet NASA v rozsahu 8741 kilometrů od Země odhaduje na 1748. Ačkoliv jde o poměrně velké množství objektů, které by se mohly srazit se Zemí, odborníci takový scénář zatím nepředpokládají. Kdyby k němu ale došlo, máme se jak bránit?

Pracovník NASA Lindley Johnson celý proces popsal pro server Mashable. Na začátku pracovního scénáře podle něj stojí zpráva o hrozícím nebezpečí, kterou obdrží maximálně 12 vybraných vědců.

Ti začnou zkoumat objekt zachycený jedním z teleskopů mapujících mezihvězdný prostor a pokud potvrdí, že se asteroid opravdu řítí na planetu Zemi, bude nám odhadem zbývat pouze několik dní do ničivé srážky.

Poté, co vědci propočítají velikost a trajektorii vesmírného objektu, odešlou zprávu do Bílého domu, který vydá oficiální prohlášení pro veřejnost. Tou dobou už zřejmě ale lidé budou vědět, že se něco děje. Informace může prosáknout do médií a objektu si může všimnout i spousta amatérských astronomů.

Následně začne tvorba plánu na destrukci vesmírného tělesa. Nejlepším řešením je stavba speciální rakety, která by v případě nebezpečí dokázala asteroid vychýlit z dráhy a zajistit, aby Zemi minul. Ale i kdybychom takovou raketu měli, její přesné zaměření by mohlo trvat i dva roky. A tolik času lidstvo zřejmě mít nebude.