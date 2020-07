Covid-19 a statistiky. Počet úmrtí se možná nikdy nedozvíme, naznačuje analytička

V dlouhodobém horizontu se neočekává, že míra úmrtnosti bude skutečně známá, tvrdí analytička Carmen Aguilar Garciová z redakce serveru news.sky.com a dodává, že by to mohlo trvat mnoho let, než vědci budou mít šanci zjistit, kolik lidí skutečně na covid-19 zemřelo. Lepším způsobem je podle Garciové zaměřit se na nadměrnou úmrtnost za určité období. Pokud je počet vyšší nad normou určité země, může to znamenat, že lidé zemřeli na následky onemocnění covid-19.

V současné době má USA nejvyšší počet detekovaných případů, a to s téměř 3 milióny po celé zemi. Úmrtí přesáhla počet 130 tisíc, ale jak podotýká Garciová, neznamená to, že USA jsou na tom nejhůře. V USA zemřelo 38,8 lidí na 100 000 obyvatel. Pro srovnání: v Belgii zemřelo 82,5 lidí na 100 000 obyvatel.

S výjimkou Číny byla Evropa zasažena první vlnou covid-19, proto mají země jako Španělsko, Velká Británie, Itálie nebo Francie vyšší úmrtnost na osobu než zbytek světa, vysvětluje Garciová, která také poukazuje na souvislost testování s oficiálními čísly.

USA provádí 1650 testů denně na jeden milión obyvatel ve srovnání s Indií, která provádí jen 147 testů. Chile čítá stovky tisíc případů, stejně tak Peru, ale Chile ve srovnání s Peru má mnohem větší kapacitu testování, takže nelze s určitostí říct, kolik je ve skutečnosti úmrtí na covid-19. Africký kontinent vykazuje nejnižší míru případů, ale přesné údaje nejsou známy. Garciová předpokládá, že úroveň testování je velmi nízká, a proto je těžké zjistit přesné údaje.

Analytička vysvětluje, že nejlepší způsob, jak zjistit, jak si stojí jednotlivé země je podívat se na čísla posledních dvou týdnů, ale připustila, že u zemí, kde se náhle zvýší testování, pravděpodobně dojde k rapidnímu růstu.