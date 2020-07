Štěstí si za peníze koupíš. Studie ukazuje, že bohatí lidé jsou stále šťastnější

Nová studie vědců ze San Diegské státní univerzity ukazuje, že vztah mezi štěstím a penězi se stává rok od roku silnějším. Již předchozí studie dokázaly, že čím větší má člověk příjem, tím šťastnější je.

Vědci se na vztah štěstí a peněz podívali prostřednictvím příjmů a vzdělání. V 70. letech minulého století dospělí Američani s titulem i bez říkali, že jsou „velmi šťastní“. Bylo jich čtyřicet procent.

V roce 2010 už ale pouze 29 procent Američanů bez vysokoškolského titulu uvedlo totéž. Stejně to platilo i pro lidi s menším příjmem. „Rozdíl ve štěstí podle úrovně příjmů od 70. let do roku 2010 neustále rostl,“ uvedla na webu ScienceAlert jedna z vědkyň Jean Twengeová.

Vědci dokonce zbořili teorii, že od 75 tisíc dolarů ročně štěstí s penězi nepřibývá. Podle jejich studie totiž lidé, co v tomto roce vydělávají ročně 160 tisíc dolarů, jsou šťastnější než ti, kteří vydělávají od 115 do 160 tisíc.

Podle Twengeové je k tomuto trendu mnoho důvodů. „Bohatí bohatli a chudí chudli,“ jmenovala jeden. Podle studie totiž generální ředitel vydělá v USA 271krát více než běžný pracovník. „Koupit dům a podporovat rodinu je pro lidi se středoškolským vzděláním stále obtížnější,“ komentovala.

Analýza také zjistila, že lidé v manželství jsou průměrně šťastnější, než ti svobodní. „Když jsme kontrolovali míru sňatků vzhledem k příjmům, tak se propast mezi bohatšími a chudšími zmenšovala,“ uzavřela pozitivně Twengeová.