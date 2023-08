Rakousko zvažuje, že zakotví právo platit v hotovosti v ústavě

Rusko ztratilo během války na Ukrajině řádově desítky tisíc vojáků. Vyplývá to z odhadů BBC a investigativních webů Mediazona a Meduza. Novinářům se podařilo identifikovat jména 29 217 ruských vojáků, kteří ve válce prokazatelně zemřeli, statistiky nadměrné úmrtnosti ruských mužů pak ukazují na zhruba 47 000 mrtvých. Podle odhadu BBC by tak Rusko do srpna mohlo mít na Ukrajině 60 000 mrtvých.