"Úlovek" olomouckých přírodovědců: Na Borneu objevili nejmenší druh hvězdnatky

Výzkum v deštných pralesích na Borneu provádějí olomoučtí přírodovědci s kolegy z ostatních ústavů několik let a na kontě mají řadu objevů.

"První si této rostliny všimla Zuzana Sochorová, která na naší společné výpravě do jednoho horského lesa na Borneu hledala houbičky a všimla si bílých, jako houbička vypadajících plodů. Jako mykolog totiž vidí trochu jiné tvary a barvy než my botanici," uvedl Martin Dančák z katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty UP. Podle Dančáka jde o pravděpodobně nejmenší hvězdnatku, která byla dosud objevena.

And that's the tiniest #Thismia looks like. Meet Thismia minutissima in person.@KewBulletin

#Monocot, #mycoheterotroph



Photographs taken this year near Long Tuyo village, Sarawak. pic.twitter.com/MG03ahQo4k