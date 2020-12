Vědci objevili hada s pableskujícími šupinami

Had, na kterého vědci narazili na severu Vietnamu, byl tmavý a jeho zvláštně přisedlé šupiny pod slunečním světlem pableskovaly v odstínech modré a zelené, napsal server CNN.

"Byl to nesmírně vzrušující okamžik," napsal jeden z členů expedice Aryeh Miller na blogu Smithsonova přírodopisného muzea. "Ten exemplář vypadal velmi odlišně. Vypadal tak jiný, že jsme nebyli schopní poznat, co to je," dodal.

Sometimes the road to discovery is actual pavement. A group of scientists recently discovered a new, iridescent #snake species on a road to a survey site in northern Vietnam.



