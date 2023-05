Muž náhle zemřel po uštknutí zmijí ve Švédsku. Co dělat v případě, kdy had zaútočí?

Podle deníku Aftonbladet se muži po hadím uštknutí udělalo špatně a otekla mu ruka. Přesto do nemocnice nejel.

„Uštknutí hadem mohlo mít za následek smrt, smrt se nyní podrobněji vyšetřuje. Zda existuje souvislost, ukáže až pitva,“ řekl policejní mluvčí Lars Ström. Výsledek bude k dispozici až za několik týdnů.

Ve Skandinávii je kvůli většímu výskytu hadů běžnější setkání s uštknutím hadem než například v Česku či Německu. Avšak smrtelné následky jsou zřídka zaznamenány. Poslední taková smrtelná nehoda se stala před více než deseti lety.

Účinky jedu zmije se mohou značně lišit. Někteří lidé trpí pouze otoky, zatímco jiní mohou vážně onemocnět nebo se dusit. Překvapivě až polovina obětí kousnutí nezaznamená žádné příznaky, protože had často kousne bez použití jedu. Nicméně, v případě kousnutí byste se měli poradit s lékařem nebo navštívit nemocnici, abyste zajistili vaše bezpečí.

Podle lékařských statistik je ročně v Česku zaznamenáno přibližně 25 až 30 případů uštknutí hadem v přírodě.

Co dělat při uštknutí

Ne každé uštknutí hadem způsobuje intoxikaci jedem. Podle statistik se zhruba čtvrtina lidí, kteří jsou uštknuti hadem, dostane do stavu otravy, zatímco polovina lidí prožívá jen lokální potíže bez dalších příznaků. Ve zbývající čtvrtině případů had nedává do kousnutí žádný jed.

Nebezpečným místem pro setkání s hady jsou především oblasti s vysokou trávou, lesní mýtiny a skály. Při cestování v přírodě by měli lidé pečlivě sledovat své kroky a dávat pozor, kam šlapou. Zmije jsou obvykle plachá zvířata a kontakt s nimi lze zabránit například tím, že dupete do země. Tímto způsobem se had z otřesů dozví, že se blíží nebezpečí a schová se před vámi.

Pokud se lidé vydávají do oblastí, kde hrozí riziko uštknutí hadem, měli by si obléct kalhoty a pevné kotníkové boty. V případě, že dojde k uštknutí hadem, je důležité přestat se pohybovat a nechat nohu v klidu. Poté je ideální místo kousnutí vydezinfikovat a ochladit například použitím ledového obkladu.

Pokud dojde k uštknutí hadem, je klíčové zachovat klid a okamžitě zavolat záchrannou službu. Nejvíce ohroženi jsou v případě hadího kousnutí starší lidé, malé děti a alergici, u kterých může dojít k nebezpečné reakci organismu. Je tedy důležité okamžitě poskytnout zraněnému pomoc a zajistit co nejrychlejší lékařskou péči.