Švédská policie dopadla pachatele zodpovědného za střelbu v areálu společnosti Elbit Systems. Má jím být třináctiletý chlapec. "Byl v podstatě přistižen při činu," řekl serveru BBC policejní mluvčí August Brandt. Dané výstřely jsou vyšetřovány jako pokus o vraždu a trestný čin se zbraní. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. Incident ovšem nebyl ojedinělý. Izraelské ambasády se staly cílem útoku ve Švédsku i Dánsku. Ani během těchto útoků nebyl nikdo zraněn.

Šéf švédské bezpečnostní služby Sapo Fredrik Hallstrom řekl, že zapojení Íránu je „objektivní hypotéza“. Sapo taktéž obvinilo Írán z náboru členů švédských gangů, aby provedli útoky na izraelské nebo židovské cíle. Íránské ministerstvo zahraničí označilo obvinění za nepodložená.

„Abychom pochopili, proč vidíme mladé švédské teenagery útočit na izraelské společnosti a ambasády, musíme si nejprve přiznat, že zde ve Švédsku již dlouhou dobu probíhá konflikt gangů,“ říká Diamant Salihu, investigativní kriminální novinář švédské veřejnoprávnítelevize SVT.

Od roku 2023 zuří ve Švédsku válka gangů. Aktéry jsou gang Foxtrot, což je nejnásilnější švédský gang, a Rumba, jeho konkurent. Nepokoje začaly poté, co vůdce gangu Foxtrot Rawa Majid vstoupil do smrtícího sporu s Ismailem Abdem, bývalým přítelem, který se stal vůdcem konkurenčního gangu Rumba. Abdova matka byla v září minulého roku zavražděna ve svém domě, což bylo rozbuškou pro nepokoje. Z vraždy byla obviněna dvojice mladíků, v té době starých 15 a 19 let.

Po této události uprchl Majid do zahraničí, kde čelil mezinárodnímu zatykači, Interpolu i rostoucímu seznamu nepřátel. Izraelská zpravodajská služba Mossad tvrdila, že Majid s Íránem spolupracoval měsíce. Z nedávných útoků obvinila oba gangy, Foxtrot i Rumbu.

Švédsko usilovalo o zatčení hlavy gangu Rumba Abda, který byl zatčen loni v Turecku, ale následně propuštěn na kauci. Ačkoliv Abdova skupina Rumba spolupráci s Íránem popřela, novinář Diamant Salihu říká, že Teherán se snažil gang přesvědčit, aby „spáchal zločiny pro režim“. I když není nepravděpodobné, že gangy byly vystaveny vnějšímu tlaku ze strany cizích mocností, nemusí to nutně souviset s případy teenagerů.

Podle policejní zprávy z letošního roku je ve Švédsku chyceno v kriminálních ganzích odhadem 14 000 lidí a dalších 48 000 lidí je s nimi údajně propojeno. Ačkoliv většinu členů gangů tvoří muži z přistěhovaleckého prostředí, stále více se zapojují mladí muži či mladiství z etnicky švédského prostředí. Sítě je navíc stále obtížnější sledovat, protože se více a více posouvají do online prostředí. Právě tyto změny ve švédské společnosti znepokojují policii i politiky. Nejnovější útoky gangů tak slovy Davida Sausdala jdou proti konvenčnímu chápání toho, co bylo dříve příčinou vážné kriminality.

Bývalá sociálně demokratická premiérka Magdalena Anderssonová vyzvala ke „zcela novému přístupu“, ale premiér Kristersson řekl, že „ve velké míře jde o problém spojený se špatnou integrací; a problém integrace je postaven na příliš velké imigraci“.

Násilí gangů ve Švédsku přetrvává roky, v roce 2023 bylo při 363 střelbách zastřeleno 53 lidí a 109 zraněno. Zároveň má Švédsko nejvyšší počet smrtelných střeleb na hlavu v Evropě, což lze částečně přičíst sporům mezi dvěma mocnými gangy.

Když šéf kontrarozvědky Daniel Stenling řekl, že Sapo „nyní může potvrdit, že zločinecké sítě ve Švédsku jsou proxy, které Írán používá“, Írán si na protest předvolal nejvyššího švédského diplomata v Teheránu.

Stenling vznesl obvinění na tiskové konferenci. „Je to hodně o plánování a pokusech o provedení útoků proti izraelským a židovským zájmům, cílům a aktivitám ve Švédsku“ řekl serveru Voice of America. „Vidíme toto spojení mezi íránskými zpravodajskými službami, bezpečnostními službami a právě zločinci ve zločineckých sítích ve Švédsku. Vidíme toto spojení a také to znamená, že musíme mnohem více pracovat na mezinárodní úrovni, abychom se dostali k zločinům a byli schopni jim předcházet,“ dodal.