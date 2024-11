Skandinávie si připouští vážný problém. Stín podezření padá na Írán

Fredrik Hallstrom ze Sapo pro server BBC řekl, že „výběr cílů a metod ukazuje směrem k Íránu, ale dodal, že se jedná spíše o předpoklad, nikoliv o jasné znalosti“. Na izraelské ambasádě ve Stockholmu se střílelo před měsícem, nikdo ale nebyl raněn. O dva dny později byly hlášeny výbuchy na izraelské ambasádě v Kodani.

V Dánsku policie uvedla, že zatkla tři švédské státní příslušníky po dvou explozích, pravděpodobně způsobených ručními granáty, v blízkosti izraelské ambasády v Kodani. Kodaňská policie uvedla, že třetí Švéd, zatčený poblíž místa činu, byl propuštěn.

Zadrženi zůstávají dva švédští teenageři (16 a 19 let). Oba jsou obvinění z držení ručních granátů. Podle serveru Times of Izrael je policie zároveň obvinila, že jednali po předchozí domluvě s jedním či více pachateli. Také se oba pohybovali v blízkosti velvyslanectví. Oni však vinu popřeli.

Dánská bezpečnostní služba PET uvedla, že „pokud máme státního aktéra, který přiměje mladé zločince k provádění akcí zaměřených na židovské cíle v sousední zemi, pak se můžeme obávat, že k tomu dojde také v Dánsku“.

Není to poprvé, co se podobné incidenty ve Skandinávii odehrály. V lednu se u izraelské ambasády ve Stockholmu nalezlo něco, co bylo později označeno za „nebezpečný předmět“, který byl následně zničen. V květnu byly kolem stejné ambasády slyšet výstřely.

Kvůli tomu byla vyšetřována řada teenagerů. Po tomto incidentu Sapo varovalo, že Írán si najímá zločinecké gangy a využívá jejich činnosti vůči jiným skupinám a jednotlivcům ve Švédsku. Švédská televize SVT ve středu oznámila, že obdržela informaci, že dva poslední útoky na ambasádu byly nařízeny švédskou zločineckou sítí Foxtrot – na příkaz Íránu.

Minulý měsíc Sapo také obvinilo Írán, že se naboural do služby textových zpráv s cílem odeslat 15 tisíc zpráv za účelem způsobit rozvrat ve společnosti. Íránská ambasáda ve Stockholmu všechna obvinění odmítla a označila je za „nepodložená“ a škodlivá pro vzájemné vztahy.