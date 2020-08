Vrcholí Perseidy, lidé by je měli vyhlížet už dnes po setmění

Meteory by lidé měli vyhlížet už po setmění. Ačkoliv bývá doporučeno pozorovat je až pozdě v noci, letos po půlnoci vyjde Měsíc, který sledování nebeského představení zkomplikuje. Počasí by ve středu naopak mělo být "nápomocné". Podle meteorologů rozsáhlá tlaková výše zajistí jasnou noční oblohu, bez oblaků, s teplotami do 20 stupňů.

Ve středočeském Ondřejově ze středy na čtvrtek lidé přenocují pod širákem u hvězdárny Astronomického ústavu Akademie věd ČR. Dorazit však musí do setmění, aby nerušili další účastníky a práci vědců na hvězdárně. Společná pozorování se budou konat i na hvězdárnách v Žebráku, Valašském Meziříčí, Vsetíně či v Teplicích. Tematická akce pro stovku návštěvníků, kterou pořádá ostravské planetárium, už je vyprodaná.

Pozorování oblohy astronomickými dalekohledy jsou dnes i ve středu ve Štefánikově hvězdárně na pražském Petříně, zítra i ve hvězdárnách v Ďáblicích a v Hradci Králové. V sobotu pohled na Perseidy zakončí celodenní astronomický program u Muzea Jizerských hor v Jizerce.

Při samostatné "výpravě za Perseidami" by lidé měli vyrazit do míst mimo světelné znečištění - tedy ven z města nebo do hor. Při maximu Perseidy dosahují četnosti až 100 meteorů za hodinu, lidé jich však dokážou "pobrat" jen část. I tak patří k divácky velmi vděčným nebeským úkazům. Kromě Perseid je v srpnu možné postupně, pouhýma očima, spatřit i čtyři planety - Jupiter, Saturn, Mars a Venuši.

Perseidy se jmenují podle souhvězdí Perseus, od něhož zdánlivě vylétají. Jsou to prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.

Perseidám se někdy lidově přezdívá Slzy svatého Vavřince. První zmínky o meteorickém roji totiž pocházejí ze 3. století, kdy si jich lidé všimli krátce po umučení svatého Vavřince.

"Meteoroidy, které je mají na svědomí a bombardují rok co rok naši atmosféru, mají v tomto případě takříkajíc společné jádro. Přesněji řečeno společné kometární jádro. Jde totiž o materiál, který za sebou při cestě Sluneční soustavou trousí periodická kometa 109P/Swift-Tuttle. Pro nás pozemšťany je podstatné, že planeta Země oblaky tohoto „kometárního prachu“ rok co rok prochází. Jejich nejhustšími partiemi si to šineme vždy v období mezi 11. až 13. srpnem, což s sebou přináší i zvýšený počet jasných meteorů na noční obloze. A protože se nám tady dole na zemi díky perspektivě zdá, jako by meteory vylétaly z jednoho místa na nebi uvnitř souhvězdí Persea, překřtili jsme si je na Perseidy," uvedli vědci z Hvězdárny a planetária Brno.

"Co tedy dělat, pokud je chcete zahlédnout na vlastní oči? Vlastně nic moc, jen tak se povalovat. Ideálně někde pod tmavou oblohou, mimo rušivé osvětlení, s výhledem na co největší kus nebe. Pak už jen stačí zaklonit hlavu a vyčkat, než se některá z Perseid prožene přímo nad vámi. Anebo nad obzorem. Anebo za vámi… Jejich výskyt je totiž otázkou náhody. Ovšem chcete-li jít štěstí naproti, vypravte se za Perseidami až ve druhé půli noci. To už je totiž souhvězdí Persea zcela nad severovýchodním horizontem, a to teoreticky znamená až několik desítek očima viditelných meteorů za hodinu. Jedním dechem ale dodejme, že ranní pozorování Perseid letos poněkud naruší svit ubývajícího Měsíce," vysvětlili.