Perseidy 2024: Přát bude i počasí, naznačili meteorologové

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budou nadcházející noci jedny z nejpříhodnějších pro pozorování "padajících hvězd", tedy meteorů meteorického roje Perseid.

"Letošní Perseidy budou mít velmi dobré pozorovací podmínky. Měsíc bude rušit pouze málo a hlavně - čekají nás jasné noci. Z hlediska počasí tedy doslova 'nebude co řešit'. Jedinou menší nevýhodu pozorování meteorů má - je nutno zavítat pod co nejtmavší oblohu ideálně daleko mimo města a vyčkat v nejlepším případě až do druhé poloviny noci, kdy zapadne Měsíc a radiant v souhvězdí Persea (místo, ze kterého meteory zdánlivě vylétávají) vystoupá výš nad obzor," uvedli meteorologové na sociální síti X.

Dodali také, že následující noci nebudou příliš chladné. Teploty se budou většinou pohybovat kolem 15 °C. Vyšší mohou být na horách, nižší v údolích.

První zmínky o meteorickém roji Perseidy pocházejí ze třetího století. Lidé si tehdy meteorů všimli krátce po umučení svatého Vavřince. Někdy se jim proto přezdívá Slzy svatého Vavřince. Jde o prachové částice z komety 109P Swift-Tuttle, která se naposledy přiblížila ke Slunci v prosinci 1992. Znovu k tomu dojde až v roce 2126.