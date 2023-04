136 let vězení i podmínka. Co hrozí Trumpovi v případě odsouzení?

Všechny body obžaloby viní Trumpa ze stejného skutku, a to z falšování podnikatelských záznamů. Obvinění se týkají transakcí spojených s vyplacením 130.000 dolarů (na 2,8 milionu Kč) pornoherečce Stormy Daniels těsně před prezidentskými volbami roku 2016. Žena tvrdí, že měla v minulosti s Trumpem mimomanželský poměr, což exprezident odmítá. Peníze dostala od někdejšího Trumpova právníka Michaela Cohena, kterému pak podle obžaloby jeho klient výdaje proplatil, načež vše zaznamenal jako výdaje za právní služby, poskytnuté údajně v roce 2017.

Falšování záznamů je v New Yorku zpravidla klasifikováno jako přestupek, v Trumpově případě jej ale státní zastupitelství "povýšilo" na trestný čin. Všechna obvinění vůči Trumpovi jsou trestné činy kategorie E, což je nejméně závažná skupina trestných činů v New Yorku, s nimiž se pojí maximální trest čtyř let vězení, vysvětluje deník The New York Times (NYT).

List dodává, že při uznání viny by soudce mohl exprezidentovi uložit podmínečný trest. Web Politico ve své analýze obžaloby podotýká, že "soudci málokdy za takovéto prohřešky vyměří obviněným vězení". "Jako poprvé odsouzený za tohle nikdo do vězení nejde," řekl zase webu Yahoo News nejmenovaný činitel z newyorských úřadů.

Aby mohli prokurátoři obvinění z falšování záznamů vznést na úrovni trestného činu, musí argumentovat, že cílem tohoto postupu bylo spáchat nebo zamaskovat jiný zločin. Manhattanský žalobce Alvin Bragg v úterý zcela nevyjasnil, o jaké skutečnosti se obžaloba v tomto směru bude opírat, naznačil však, že se zaměřuje na údajné porušení newyorských i federálních pravidel politických kampaní.

Braggův úřad platbu Stormy Daniels prezentuje jako prvek Trumpovy kampaně, jehož cílem bylo zatajit voličům potenciálně negativní informace. Prokuratura při tom případ rámovala jako součást širší předvolební strategie, která zahrnovala platby dalším dvěma osobám s podobně výbušnými tvrzeními. Bragg tento postup vidí jako porušení newyorského předpisu zakazujícího vedení volební kampaně nezákonnými prostředky a obcházení federálních pravidel o finančních limitech na volební kampaň.

Tato strategie prokuratury se v zásadě očekávala a mnozí komentátoři tak již několik dní poukazují na její slabiny. Zmiňována je nejistá důvěryhodnost právníka Cohena coby klíčového svědka, nejasnosti kolem promlčecí lhůty spojené s danými skutky a také neprověřená snaha spojit státní obžalobu s federálním právem.

"Z obsahového hlediska může být nejasné, zda je úplatek milence výdaj na kampaň nebo osobní záležitost. Z hlediska právního procesu, odvolávat se na federální právo nastoluje neozkoušenou otázku, zda se státní prokurátor může opírat o federální zločin, jakkoli sám nemá pravomoc jej stíhat," uvádí deník NYT.

Nad tímto bodem se dnes pozastavuje také agentura AP, která jej označuje za možnou cestu pro obhajobu, jak usilovat o ukončení procesu ještě před hlavním líčením. "Státní zástupce nenabídl podrobnou právní analýzu ohledně toho, jak se s tím vypořádají, jak by mohli překonat tyto potenciální překážky," komentoval vývoj odborník na volební právo Richard Hasen, který působí na Kalifornské univerzitě v Los Angeles. "A potenciálně by to mohlo případ na dlouhou dobu zabrzdit," dodal.