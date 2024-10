Česká armáda oznámila další důležitou investici. Získá dva speciální letouny

Armáda ČR v současné době nemá k dispozici letadla, která by například dokázala evakuovat větší počet lidí z krizových oblastí nebo by do nich naopak přivezla vojáky i s technikou. „Posílit schopnost přepravit na delší vzdálenosti těžší a objemnější náklady nebo zajistit převoz lidí z krizových oblastí potřebuje Armáda ČR dlouhodobě. Naplno nám to ukázaly třeba evakuace z Afghánistánu nebo Súdánu,“ poznamenala ministryně Černochová. Zároveň poukázala na to, že nutnost co nejdříve získat střední transportní letouny podtrhla i zhoršená bezpečnostní situace ve světě. „Jsem proto ráda, že první stroj dostaneme už příští rok,“ uvedla.

Česká republika letouny pořídí za podobných podmínek jako další spojenecké země. Cena za samotná letadla je podle dostupných informací, které podléhají obchodnímu tajemství, srovnatelná nebo dokonce lepší, než kolik zaplatily jiné země, které často objednávaly vyšší počet letounů. Nad rámec pořízení samotných letounů Ministerstvo obrany nakupuje řadu doplňkového vybavení, které umožní naplno využít schopnosti letadla a které v současné době Česká republika zásadně postrádá. Jde například o schopnost hašení ze vzduchu, modul pro transport pacientů nebo tankování za letu. Součástí zakázky je také pořízení pozemního vybavení, počáteční dodávky náhradních dílů nebo školení personálu. Celková cena zakázky včetně samotných letounů i veškerého doplňkového vybavení je 11,3 miliardy korun bez DPH, v částce je započítána i kurzová rezerva. „Jsem přesvědčena, že se podařilo dojednat maximálně možně výhodné podmínky,“ zdůraznila ministryně Černochová.

Stroje jsou schopné přepravovat těžší bojovou techniku. Jak již bylo zmíněno, součástí zakázky je i rozsáhlé doplňkové vybavení. Je jím zejména modul pro vzdušné hašení za letu, což umožní stroj nasazovat i na pomoc integrovanému záchrannému systému při zvládání rozsáhlých požárů. K letounům dále kupujeme modul, který umožní tankování za letu, modul pro transport pacientů, a to včetně možnosti umístění lehátek pro pacienty vyžadující intenzivní péči, přídavné palivové nádrže pro prodloužení doletu, systém vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí, systém pro výdej paliva FARP a modul pro operace Search and Rescue. Letadla také budou mít vybavení pro přepravu cestujících ve vyšším standardu a GPS Repeater pro speciální síly.

Nezbytnou součástí je i významné zapojení firem českého obranného průmyslu. Zaručuje ho dnes podepsaná Dohoda o průmyslové spolupráci, kterou za Ministerstvo obrany uzavřela se zástupci výrobce vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce Radka Konderlová. Předpokládaná výše programu průmyslové spolupráce je více než 82,3 milionů USD. Projekty se týkají rozšíření stávající výroby v podniku Aero Vodochody Aerospace a spolupráce státního podniku LOM Praha na zajištění životního cyklu pořizovaného letounu. Embraer bude zároveň spolupracovat s univerzitami v ČR v oblasti autonomních prostředků a létání.