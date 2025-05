Rakušané sahali po senzaci, nakonec ale Švédy neporazili. Němci deklasovali Maďary

Jak se Švédové trápili, dokumentuje ta skutečnost, že diváci v Globenu čekali na první gól až do 26. minuty a to ho ještě nečekaně vstřelili Rakušané, konkrétně Baumgartner. Vyrovnat se ve 34. minutě podařilo svým typickým úsporným stylem hokeje, ovšem zároveň disponující tvrdou přesnou střelou, Zibanejad. Zdálo se, že by se snad mohli Seveřané vrátit k dominantnímu hokeji z úvodního zápasu, jenže nedařilo se jim to a tak se zase do zápasu zpátky dostávali Rakušané. Dostali se do něj až tak, že v 53. minutě po předešlé ubráněném oslabení a následném přečíslení 3 na 2 šli opět do vedení. Branku na 2:1 vstřelil v tomto utkání velice agilní Kasper.

Ještě pět minut do závěrečné sirény to vypadalo s domácími Švédy bledě, ale v 58. minutě sáhli k power-play, během níž dokázal vyrovnat Brodin. Pouhých dvanáct vteřin na to se opět další tvrdou střelou podařilo stav otočit Zibanejadovi a tak to byli následně Rakušané, kteří pro změnu sáhli ke hře bez brankáře. Ta se jim ale nevyvedla na rozdíl od Švédů, jelikož na konečných 4:2 navýšil trefou do prázdné Wennberg.

V dánském Herningu se naopak odpoledne konal daleko jednoznačnější duel mezi Německem a Maďarskem. Tento duel byl zajímavý i z českého pohledu. Nejenže za Německo hráli tradiční čeští rodáci Reichel a Kahun, ale za Maďarsko nastoupil obránce Šimon Szathmáry, což je vnuk někdejšího československého hokejového obránce Jana Suchého. Za Německo mimochodem ještě nenastoupila čerstvá posila z NHL Stützle (Ottawa).

Jinak ale toho zápas příliš zajímavého nenabídl, od začátku směřovalo všechno jasně k německému triumfu v tomto utkání. První branku vstřelil v 11. minutě jeden z českých rodáků v německém dresu Kahun a i když pak Němci dominovali ve střeleckých statistikách, všechna jejich snaha vyústila pouze v navýšení na 2:0 zásluhou Samanského. Víc gólů v první dvacetiminutovce opravdu nepadlo

Přestože se pak Maďaři zvedli a to tak, že podle statistik byli ve druhém dějství aktivnější, ke zdramatizování nedošlo. A to i proto, že nevyužili hned dvě přesilovky. Naopak Kälble s Tiffelsem drželi limit Němců v podobě dvou gólů za třetinu a zvýšili tak na 4:0. Nebylo proto překvapením, že Němci vstřelili další dvě branky i ve třetí třetině, kdy se tentokrát zapsali do listiny Ehl a podruhé Kahun. Ještě před jeho trefou se však podařilo Maďarům vstřelit branku útěchy, o kterou se postaral Ambrus, jenž tak znemožnil gólmanovi Grubauerovi mít čisté konto.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2025 v Dánsku a ve Švédsku (10.5.2025):

SKUPINA A (Stockholm):

Švédsko – Rakousko 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 34. Zibanejad (Gustafsson, Johansson), 58. Brodin (Raymond, E. Lindholm), 58. Zibanejad (Andersson), 59. Wennberg (Backlund, E. Lindholm) – 26. Baumgartner (T. Raffl, Rohrer), 53. Kasper (Schnetzer). Rozhodčí: Hribik (ČR), MacFarlane (USA) – Schlegel (Švýc.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 12 530

SKUPINA B (Herning):

Německo – Maďarsko 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Kahun (Schütz, Stachowiak), 17. Samanski (Reichel), 35. Kälble (Kastner), 40. Tiffels (Reichel, Samanski), 46. Ehl (Hager, Müller), 60. Kahun (Schütz, Stachowiak) – 49. Ambrus (Ortenszky, Hári). Rozhodčí: Ofner (Rak.), Kaukokari – Hautamäki (oba Fin.), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6184