Stačilo Fica. Mimoparlamentní Demokrati chtějí referendum a zkrácení mandátu vlády

V neděli to oznámil na tiskové konferenci předseda Demokratů Jaroslav Naď. „Je to odvážný, ale i dosažitelný plán,“ prohlásil Naď. Demokrati mimo jiné kritizují výkon zahraniční politiky současné vlády, stejně jako její konsolidační opatření, jako například zavedení daně z bankovních převodů pro podnikatele nebo zvýšení DPH na 23 % pro vybrané zboží, což Naď označil za „enormní ožebračování občanů“.

„Jde jim jen o vlastní kapsy, podezřelé obchody a beztrestnost jejich lidí. Ničí základní pilíře demokracie, drancují kulturu a občanskou společnost, vysmívají se právnímu státu a spravedlnosti. Ohrožují naše členství v EU a táhnou nás ze západní společnosti směrem k Putinovi,“ uvádí Demokrati.

Kromě zkrácení volebního období budou součástí referenda i otázky, zda občané souhlasí se zrušením takzvané doživotní renty, která byla v parlamentu koaličními poslanci schválena v rámci takzvaného lex atentát již během letošního června, nebo s obnovením Úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, jejichž zrušení opozice ostře kritizovala.

Demokrati veřejné vyzvali ke spolupráci opoziční strany PS, KDH, SaS i hnutí Slovensko (dříve OĽaNO), a stejně tak i menší strany bez parlamentního zastoupení. „Petice je v tomhle momentu jedinou ústavní a demokratickou možností, kterou máme, jestli chceme, aby vláda Roberta Fica skončila dříve,“ poznamenal místopředseda Demokratů Juraj Šeliga s tím, že sběr podpisů není časově omezen. Opozice, která byla ke spolupráci oslovena, se do ní zatím nehrne. Informoval o tom portál Tvnoviny.sk.

Opoziční křesťanští demokraté zaujali vůči iniciativě Demokratů vlažný postoj. „KDH prosazuje v Národní radě SR silnou opoziční politiku na ochranu demokracie a právního státu v boji proti korupci a za prosazení svého programu. Nebudeme komentovat iniciativy mimoparlamentních stran, o kterých s námi nikdo nerokoval,“ uvedla mluvčí hnutí Lenka Kovár.

Podobné stanovisko zaujali i opoziční pravicoví liberálové. „Referendum jsme vždy považovali za standardní demokratický nástroj, ve kterém se občané Slovenska svobodně rozhodnou,“ dodala SaS.

K výzvě Demokratů se vyjádřil také předseda hnutí Slovensko Igor Matovič. Ve svém příspěvku na facebooku poznamenal, že vzhledem k formulacím referendových otázek se jedná pouze o takzvané doporučující referendum, což znamená, že jeho výsledek nebude právně závazný. Svoje tvrzení opírá o judikát Ústavního soudu SR z července 2021. Dále zdůraznil, že i v případě úspěchu referenda si musí poslanci vládní koalice odhlasovat zkrácení volebního období sami, což označil za naivní.

Podporu jeho hnutí pro iniciativu Demokratů podmínil reformulací referendových otázek. „Otázky však musí být formulovány tak, aby výsledek referenda byl závazný a lidé se nemuseli spoléhat na svědomí nesvědomitých lidí z vládní koalice,“ dodal. Naď, který nyní šéfuje Demokratům, dříve působili právě v hnutí Matoviče.

Stejnou argumentaci použilo i nesilnější opoziční hnutí Progresívne Slovensko (PS). „Progresívne Slovensko dělá vše pro to, abychom co nejdřív vyměnili vládní koalici, protože Slovensko si zaslouží lepší vládu. Ale nejde to dosáhnout referendem, které je naformulováno tak, že by nemělo právní účinek. Takové referendum by bylo neúčinné a je velmi obtížné si představit, že by se tato vláda vzdala moci z vlastní vůle. Jedná se pouze o velmi drahý průzkum veřejného mínění. Mohli jsme to společně vyřešit, kdyby nás nepostavili před hotovou věc a neposlali pozvánku matovičovsky půl hodiny před tím, než to oznámili na tiskové konferenci,“ uvedla mluvčí PS Tereza Mikáčová.

Z řad mimoparlamentních stran se k petici za referendum přidala Pirátská strana – Slovensko, se kterou Demokrati podepsali memorandum o dlouhodobé spolupráci ještě před letošními volbami do Evropského parlamentu. „Máme jen dvě možnosti, buď neudělat nic, nebo udělat vše pro to, abychom lidem dali nejen naději na lepší Slovensko, ale především reálnou možnost, jak toho dosáhnout,“ uvedla předsedkyně slovenských Pirátů Zuzana Šubová.