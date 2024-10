Izrael má šéfa OSN plné zuby. Guterresovi zakázal vstup do země

„Dnes jsem prohlásil, že generální tajemník OSN je v Izraeli persona non grata a zakázal mu vstup do země. Každý, kdo nedokáže jednoznačně odsoudit ohavný útok Íránu na Izrael, jak to udělaly téměř všechny země světa, si nezaslouží vstoupit na izraelskou půdu,“ napsal na sociální síti X šéf izraelské diplomacie Israel Katz.

Obecně se mu nelíbí Guterresův přístup k válce mezi Izraelem a Hamásem. „Jedná se o generálního tajemníka, který dosud neodsoudil masakr a sexuální zvěrstva spáchaná vrahy z Hamásu 7. října, ani nevedl žádné úsilí o jejich prohlášení za teroristickou organizaci,“ zdůraznil Katz.

Ubezpečil, že Izrael bude nadále své občany bránit a udržovat národní důstojnost. „Generální tajemník, který podporuje teroristy, násilníky a vrahy z Hamásu, Hizballáhu, Hútíů a nyní i z Íránu – mateřské lodi globálního teroru – se zapíše do dějin OSN jako skvrna,“ dodal ministr.

Guterres během úterý zveřejnil na X dva příspěvky týkající se napětí na Blízkém východě. „Odsuzuji rozšiřování konfliktu na Blízkém východě a jeho další eskalaci. Musí to přestat. Rozhodně potřebujeme příměří,“ uvedl tajemník v době, kdy Írán podnikal útok proti Izraeli. Teherán ale nijak nejmenoval.

Generální tajemník OSN často volá po klidu zbraní a odsuzuje eskalace násilí na Blízkém východě, aniž by konkrétně stranil jedné straně. Tento přístup však přináší napětí ve vztazích s Izraelem.

Vztahy Guterrese s Íránem jsou rovněž složité, přičemž se snaží udržet diplomatické kanály otevřené a podpořit deeskalaci v regionu. Tento přístup často kritizují ti, kdo od něj čekají přísnější postoj vůči Íránu a jeho regionálním aktivitám, včetně podpory militantních skupin, jako je Hizballáh​ či Hamás.

Naopak o dvě hodiny dříve zveřejnil příspěvek, kde odsoudil izraelské akce v Libanonu. „Jsem velmi znepokojen eskalací konfliktu v Libanonu a vyzývám k okamžitému příměří. V Libanonu je třeba za každou cenu zabránit totální válce a respektovat svrchovanost a územní celistvost Libanonu,“ shrnul .

Izrael zachovává velmi tvrdý přístup k lidem ze zemí, které považuje za nepřátelské. Do židovské země se nedostanou občané Sýrie, Íránu, Libanonu a Iráku. Odepřen vstup mají také Severokorejci, Kubánci a Venezuelané.

Tel Aviv ve vstupu zamezuje i občanům z dalších afrických a latinskoamerických zemí. Konkrétně jde o Somálsko, Súdán a Libyi z Afriky a Honduras či Guatemalu z Latinské Ameriky. Důvodem jsou obavy ze zvýšení kriminality a zhoršení bezpečnosti jako takové.