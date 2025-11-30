Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se rozhodl požádat prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Informovala o tom britská stanice BBC. Netanjahu, který už několik let čelí obviněním v korupčních kauzách, řekl, že milost by pomohla ke sjednocení izraelského národa.
Prezidentská kancelář v reakci na žádost uvedla, že Herzog požádá izraelskou justici o názory na celou záležitost. Až poté rozhodne o tom, zda žádosti vyhoví. Hlavu státu v předchozím průběhu měsíce vyzval americký protějšek Donald Trump, aby Netanjahu dostal milost.
Netanjahu je předmětem zájmu izraelské justice již pět let v kuse, přičemž čelí obviněním z korupce či podvodu. Vinu odmítá, proces označuje za hon na čarodějnice vedený politickou konkurencí. V nejnovějším prohlášení uvedl, že by byl radši, kdyby procesy dospěly k rozsudku, ale v národním zájmu to podle jeho slov není.
Šéf izraelské vlády se v roce 2020 stal prvním izraelským premiérem, který ve funkci stanul před soudem. V prvním případu týkajícím se jeho osoby byl obviněn z přijímání darů, zejména doutníků a lahví šampaňského, od podnikatelů. V dalších dvou kauzách čelí obvinění z toho, že si pokoutně zajistil pozitivní zprávy o své osobě v novinách, respektive v internetovém zpravodajství.
Netanjahu v neděli řekl, že proces s ním rozděluje izraelský národ zevnitř v okamžiku, kdy země čelí velkým výzvám, které vyžadují jednotu. "Jsem si jistý, že okamžitý konec procesu by pomohl uhasit požár a usmířit se. Naše země to opravdu potřebuje," nechal se slyšet.
Netanjahuovi spolustraníci ze strany Likud už dříve podpořili případné udělení milosti. Problém by s takovým rozhodnutím prezidenta měla především levice, utrpěla by také pověst Izraele jako robustní demokracie se silnou justicí.
Související
Trump poslal dopis izraelskému prezidentovi. Vyzval ho, aby udělil milost Netanjahuovi
Příměří se bortí. Netanjahu vydal rozkaz k bombardování Pásma Gazy
Benjamin Netanjahu , Jicchak Herzog , soudy , Izrael
Aktuálně se děje
před 16 minutami
Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér
před 1 hodinou
Válku mezi Ruskem a NATO nelze smést ze stolu. Invaze do Pobaltí nehrozí bezprostředně, říká Kraus
před 2 hodinami
Babiš nařkl Lipavského, že zašantročil jeho fotku s Trumpem. Ministr žádá omluvu
před 2 hodinami
Svatý Ondřej a adventní věštění
před 3 hodinami
Jak to viděl Petr Pavel. Hrad poskytl detaily z prvních konzultací s vládními kandidáty
před 4 hodinami
Ukrajinci zasáhli dva ropné tankery, které vydělávají Moskvě peníze na válku
před 5 hodinami
Další akt agrese proti nám, reaguje Venezuela na Trumpovo oznámení
před 6 hodinami
Předpověď počasí na první víkend v prosinci. Mrznout bude maximálně v noci
Aktualizováno před 11 hodinami
OBRAZEM: Praha rozsvítila letošní vánoční strom. Smrk je přes 80 let starý
včera
Metro zasáhne v závěru listopadu další výluka. Bude se pracovat na kolejích
včera
Slavia ani na pátý pokus v Lize mistrů nevyhrála. Tentokrát remizovala s Bilbaem
včera
Princ Harry dostal instrukce pro příští cestu domů. Jde o usmíření s bratrem
včera
První týdny nové superdávky. Hlásí se přes 280 tisíc žadatelů, uvedlo MPSV
včera
Kupka naznačil, že Svoboda bude odvolán z čela Správy železnic
včera
Trump bez dalšího vysvětlení oznámil uzavření nebe nad Venezuelou
včera
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
včera
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
včera
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
včera
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
včera
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty.
Zdroj: Lucie Podzimková