Netanjahu požádal prezidenta o milost. Izrael to potřebuje, tvrdí premiér

Lucie Podzimková

30. listopadu 2025 13:39

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Depositphotos

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se rozhodl požádat prezidenta Jicchaka Herzoga o milost. Informovala o tom britská stanice BBC. Netanjahu, který už několik let čelí obviněním v korupčních kauzách, řekl, že milost by pomohla ke sjednocení izraelského národa.

Prezidentská kancelář v reakci na žádost uvedla, že Herzog požádá izraelskou justici o názory na celou záležitost. Až poté rozhodne o tom, zda žádosti vyhoví. Hlavu státu v předchozím průběhu měsíce vyzval americký protějšek Donald Trump, aby Netanjahu dostal milost. 

Netanjahu je předmětem zájmu izraelské justice již pět let v kuse, přičemž čelí obviněním z korupce či podvodu. Vinu odmítá, proces označuje za hon na čarodějnice vedený politickou konkurencí. V nejnovějším prohlášení uvedl, že by byl radši, kdyby procesy dospěly k rozsudku, ale v národním zájmu to podle jeho slov není. 

Šéf izraelské vlády se v roce 2020 stal prvním izraelským premiérem, který ve funkci stanul před soudem. V prvním případu týkajícím se jeho osoby byl obviněn z přijímání darů, zejména doutníků a lahví šampaňského, od podnikatelů. V dalších dvou kauzách čelí obvinění z toho, že si pokoutně zajistil pozitivní zprávy o své osobě v novinách, respektive v internetovém zpravodajství. 

Netanjahu v neděli řekl, že proces s ním rozděluje izraelský národ zevnitř v okamžiku, kdy země čelí velkým výzvám, které vyžadují jednotu. "Jsem si jistý, že okamžitý konec procesu by pomohl uhasit požár a usmířit se. Naše země to opravdu potřebuje," nechal se slyšet. 

Netanjahuovi spolustraníci ze strany Likud už dříve podpořili případné udělení milosti. Problém by s takovým rozhodnutím prezidenta měla především levice, utrpěla by také pověst Izraele jako robustní demokracie se silnou justicí. 

28. listopadu 2025 16:23

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Benjamin Netanjahu Jicchak Herzog soudy Izrael

Zdroj: Lucie Podzimková

