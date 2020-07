Afrika hlásí už přes půl milionu nakažených koronavirem

Skutečný počet nakažených na černém kontinentě, který čítá přes 1,2 miliardy obyvatel, však může být ve skutečnosti vyšší. Jednotlivé africké státy se totiž potýkají s nedostatkem testovacích sad.

Africa's confirmed coronavirus cases are now above a half-million as South Africa becomes a global hot spot. https://t.co/6wO4rxbAdX