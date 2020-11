Etiopský premiér zřejmě nevyslyší výzvy k ukončení bojů v zemi

Vojenské tažení pokračuje i dnes, ráno bylo ohlášeno dobytí letiště na hranici se Súdánem a Eritreou.

"Etiopie je suverénní zemí a její vláda dělá rozhodnutí, jež jsou v dlouhodobém zájmu země a jejího lidu," uvedla mluvčí. OSN žádá, aby etiopský premiér, kterému byla udělena v roce 2019 Nobelova cena za uzavření míru s Eritreou, začal s představiteli státu Tigraj, který obývá menšinové etnikum Tigrajců, vyjednávat.

Hundreds have died in Ethiopia after government forces began an assault on Tigray province, say officials.



The federal govt claims Tigrayan forces attacked its military bases. Tigrayans, who are 5% of the population but once dominated politics, accuse it of a targeted crackdown. pic.twitter.com/I4goxSpTfX