Harvey Weinstein dostal 23 let vězení. Byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na 23 let do vězení dnes poslal americký soud bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina, který byl v únoru uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Informovala o tom agentura AP. Sedmašedesátiletému Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let a obhajoba s ohledem na filmařovo zdraví žádala pětiletý trest vězení.