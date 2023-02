Harvey Weinstein dostal u soudu dalších 16 let vězení

Dnešní verdikt pramení z napadení nejmenované modelky a herečky, které se odehrálo v hotelu v Los Angeles v roce 2013. Weinstein v loňském procesu čelil i obviněním ze zneužití dalších tří žen, porota ovšem uznala jeho vinu pouze v případě jedné ze stěžovatelek. Obvinění spojených s další údajnou obětí jej zprostila a u zbývajících dvou nedospěla k závěru.

Odsouzený, kterému bude v březnu 71 let, trvá na nevině i v případě, za který si dnes vyslechl trest. Před oznámením výše trestu v soudní síni prohlásil, že dotyčnou ženu ani neznal. Modelka a herečka, která u soudu vystupovala anonymně, během jeho promluvy brečela, píše AP, a těsně předtím vylíčila, jak ji zkušenost s Weinsteinem poznačila.

"Před tou nocí jsem byla velmi šťastná a sebevědomá žena... Do budoucnosti jsem se dívala s nadšením. Všechno se změnilo, když mě obžalovaný brutálně napadl. Žádný trest není dost dlouhý na odčinění škody," řekla.

V roce 2020 byl Weinstein v New Yorku odsouzen za sexuální napadení bývalé asistentky a znásilnění herečky Jessicy Mannové. Veřejně jej během posledních let obvinilo ze sexuálního obtěžování či zneužití více než 80 žen. Bývalý šéf produkčních společností Miramax a The Weinstein Company podle jejich výpovědí po desetiletí zneužíval svého vlivu, aby dostával své oběti do zranitelných pozic. Jeho skandál vypukl v roce 2017 po publikování článku listu The New York Times, který spustil lavinu obvinění proti dalším známým mužům označovanou jako hnutí MeToo.