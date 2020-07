JAR čelí další vlně koronaviru. Obnoven zákaz nočního vycházení, alkohol nekoupíte

Zákaz prodeje alkoholu má podle prezidenta ulevit přetíženým nemocnicím, jež jsou nuceny pacienty odmítat. Ramaphosa hovořil o "koronavirové bouři", která je "ničivější než předchozí" fáze epidemie. "Naše zdroje jsou na hranici svých možností. Teď, když se blížíme k vrcholu infekce, je důležité nezatěžovat kliniky a nemocnice případy zranění, jež souvisí s požitím alkoholu a jimž bylo možné předejít," řekl Ramaphosa v nedělním televizním projevu.

There is no way that we can avoid the coronavirus storm. As a nation we have to come together to support each other, to provide comfort to those who are ill and to promote acceptance of people living with the virus. https://t.co/DwDjjS5dPl #StaySafe pic.twitter.com/DMXomE8w8B