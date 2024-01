Pistorius je po letech na svobodě. Za vraždu přítelkyně seděl přes šest let

Pistorius se dostal na svobodu 5. ledna 2024 po necelých jedenácti letech od činu. Proti jeho propuštění neprotestovala ani matka oběti, vyjádřila však pochybnosti nad tím, zda u slavného paralympionika došlo k opravdové nápravě a zlepšení v otázce nekontrolovaných záchvatů hněvu.

June Steenkampová dala najevo, že se obává o bezpečnost všech žen, s nimiž Pistorius v budoucnu přijde do styku. Dodala také, že pro ni a jejího manžela, který loni zemřel, byla smrt dcery obrovskou ranou.

Šestinásobný paralympijský vítěz zabil Steenkampovou na Valentýna v roce 2013 u nich doma. Údajně v domnění, že je to zloděj, vystřelil několikrát přes dveře koupelny.

Původně byl v roce 2014 odsouzen na pět let za zabití z nedbalosti, ale odvolací soud čin překvalifikoval na vraždu a poslal atleta s podkolenními amputacemi za mříže na šest let. Na nátlak prokuratury mu v listopadu 2017 odvolací soud trest zvýšil na 13 let a pět měsíců.