Pistorius po více než 10 letech opustí vězení, bude podmínečně propuštěn

V listopadu by první kolo prezidentských voleb na Slovensku vyhrál předseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD). Měl by podporu 40 procent respondentů, druhého Ivana Korčoka by volilo přes 30 procent dotázaných. Vyplývá to z průzkumu agentury AKO pro televizi JOJ na vzorku 1000 lidí.