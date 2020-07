Koronavirus je v Jižní Africe k nezastavení. Výrazně vzrostl počet přirozených úmrtí

S denním přírůstkem 10 tisíců aktivních případů je ekonomický tahoun třetího světa pátou nejvíce zasaženou zemí na světě po Spojených státech, Brazílií, Indii a Rusku. Z JAR se zřejmě stalo i epicentrum nákazy na africkém kontinentě. Od vypuknutí epidemie koronaviru hlásí Jižní Afrika 400 tisíc infikovaných a téměř 6000 mrtvých.

"V poslední době začala čísla trvale růst a podle statistik z druhého červencového týdne bylo v zemi zaznamenáno až 60 % případů přirozených úmrtí, což je něco neslýchaného," stojí v reportu South African Research Council (SAMRC).

Vědci ze SAMRC, což je vládou financovaná, ale nezávislá instituce, uvedli, že v období od začátku května do poloviny července byl v Jihoafrické republice zaznamenán více než desetitisícový nárůst všech úmrtí, z nichž ale ne všechny musely souviset s covidem-19, jelikož je mohly mít na svědomí jiné choroby. Celkově vzato ale nákaza koronavirem zřejmě způsobila větší míru mortality v Jihoafrické republice.

Nové poznatky zároveň posílily obavy, že skutečné dopady pandemie covid-19 na Afriku, kde by se mohla stát doslova apokalypsou, jsou možná podceňovány, a že je situace zřejmě daleko horší, než se zdá.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v pondělí poplach a řekla, že exponenciální přírůstek nově nakažených v Jihoafrické republice by mohl být roznětkou vzniku dalších ohnisek i v jiných afrických zemích s mnohem méně vyspělým zdravotním systémem. Že by se koronavirus mohl stát v Africe časovanou bombou, varovali odborníci už na začátku pandemie.

"Bojím se, že jsme svědky zrychleného postupu nákazy v Africe, sdělil britskému deníku Guardian Michael Ryan z WHO, který odpovídá za mimořádné situace v oblasti ochrany zdraví. Organizace zároveň upozorňuje, že ačkoliv je epidemiologická situace v Africe důsledně monitorována, provádí se velmi málo testů, a tudíž mohou být statistiky značně zkreslené.

Afrika oficiálně hlásí celkem 750 000 případů infekce novým typem koronaviru a 15 000 úmrtí s tím. Ne všechny země ale publikovaly nejaktuálnější počty, a tudíž lze očekávat, že realita nemusí odpovídat uváděným číslům.

JAR, vědoma si své "odpovědnosti" na africkém kontinentu, kde by koronavirus mohl způsobit zdravotní krizi, nenechala nic náhodě a její rychlá odpověď spočívající ve vyhlášení lockdownu koncem března byla vysoce ceněná.

Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa v době, kdy země vykazovala pouze 400 potvrzených případů, vydal velmi přísná karanténní opatření, včetně uzavření zbytných obchodů, zákazu prodeje alkoholu a zákazu vycházení.

To se ale setkalo s vysokými ekonomickými dopady, včetně chudoby a zvýšení míry nezaměstnanosti, což vládu Jižní Afriky nakonec přimělo k rozvolnění, ačkoliv ještě nebyla nákaza pod kontrolou. Od té doby je proto také hlášen další nárůst infekce, kdy počty rostou geometrickou řadou.

Ramaphosa řekl tento měsíc, že vědci původně počítali s 50 tisíci úmrtí. Prezident zároveň také v televizních vystoupení i nadále apeluje na lidi, aby nosili obličejové masky, dodržovali sociální rozestupy a pravidelně si dezinfikovali ruce.

Jihoafrická vláda je ale i tak terčem kritiky za povolení přepravy lidí v taxi minibusech, ve kterých byla zavedená pouze minimální hygienická opatření, jakož i povolení bohoslužeb, byť do 50 účastníků. Právě to by mohlo mít za následek příchod druhé vlny epidemie.

Ministr zdravotnictví Jihoafrické republiky Zweli Mkhize uvedl, že vysoká čísla zemřelých odpovídají indickým a ruským počtům, u nichž se ale také pochybuje, zda odpovídají skutečnému stavu. Zároveň se také vydal do provincie Východní Kapsko, kde čelil dlouhodobé kritice kvůli korupci, která měla za následek vážné nedostatky v přípravě tamních nemocnic na možný nápor nových pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19, včetně chybějícího personálu, plicních ventilací a kyslíku.

Aktuálním lokálním ohniskem je provincie Gauteng, která je pomyslným ekonomickým motorem JAR, a tudíž i nejvíce zalidněným regionem. Současně patří mezi nejvíce zasažené oblasti centrální obchodní distrikt v hlavním městě Johannesburgu a Soweto.

Úřady v Gautengu jsou kritizovány, že nevyužily své ekonomické síly během celostátního lockdownu v březnu a dubnu, a že se více nepřipravily na případnou další vlnu.

SAMRC se mimo jiné také zabývá mortalitou v JAR, včetně přirozených a nepřirozených příčin úmrtí (autohavárie, sebevraždy apod.). Právě díky přísným restriktivním opatřením, mezi něž patřil i zákaz prodeje alkoholu, zaznamenala pozitivní trend v podobě výrazného úbytku nepřirozených úmrtí.