Nelegální zlatokopové zničili v Súdánu 2000 let staré vykopávky

Místo zvané Džabal Marágha, nacházející se v saharské poušti zhruba 270 od hlavního města Chartúmu, bylo podle odborníků ve starověku zřejmě malou osadou či kontrolním stanovištěm. Súdánská správa památek a muzeí uvedla, že minulý měsíc na místě nalezla dva bagry a pět lidí, kteří vykopali asi 17 metrů hluboký a 20 metrů dlouhý příkop.

"Kopali s jediným cílem: najít zlato... Udělali něco šíleného; aby uspořili čas, použili těžkou techniku," řekl serveru France24 archeolog Habab Idrís Ahmed, který na místě pracoval od roku 1999. Z původního naleziště po nájezdu zlatokopů prakticky nic nezbylo.

this is not Giuseppe Ferlini in the 1800's, this is now - archeology site Jabal Maragha, from 350 BC, bulldozed over in search of goldhttps://t.co/PaCUhoGyAq #Sudan #archeology pic.twitter.com/DBHdeXX80i