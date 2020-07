Ozbrojenci podnikli útok v Západním Dárfúru, zemřelo nejméně 60 lidí

Útok na vesnici Masteri "byl jedním z posledních ze série bezpečnostních incidentů nahlášených za uplynulý týden, při kterých bylo několik vesnic a domů vypáleno, obchody a trhy vypleněny a zničena infrastruktura," uvedla OCHA v prohlášení.

Tensions remain high in West Darfur, following the rapid increase in recent weeks in the number and frequency of security incidents.



Over 60 people were reportedly killed during an armed attack in Masteri Village, Beida locality, on 25 July.



