Puč v Mali: Opozice se chystá spolupracovat se vzbouřenci, státy ECOWAS uzavřely hranice

Současné dění v Mali odsoudila řada států a organizací, Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) již dříve pozastavilo Mali členství, přerušilo jeho přeshraniční finanční toky a státy v rámci organizace s ním uzavřely hranice, píše agentura Reuters. Malijská opozice ale dnes oznámila, že se chystá spolupracovat s novou juntou, čímž se vyhlídky regionálních sil na zablokování této nové povstalecké vlády komplikují.

Vzpoura začala na vojenské základně Kati nedaleko hlavního města, které nyní povstalci v podstatě ovládají. Keitu zajali v úterý vojáci v jeho prezidentském sídle. Ve středu pak prezident oznámil své odstoupení z funkce v krátkém televizním vysílání. "Nechci, aby kvůli mému setrvání u moci byla prolita krev," vysvětlil podle agentury AFP prezident. Keita zároveň oznámil, že demisi podá i vláda a bude rozpuštěn parlament. Za vůdce vojenské junty se prohlásil plukovník Assimi Goita.

Vojáci, kteří převzali moc podle AFP sdělili, že usilují o politickou změnu v Mali a v "rozumném termínu" uspořádají všeobecné volby.

Situace v malijské metropoli Bamako je podle reportéru Reuters dnes klidná a zdá se, že se lidé řídí výzvou mluvčího vzbouřených vojáků, plukovníka Ismaela Waguého, který lidem vzkázal, aby se vrátili do práce a k běžnému životu. Opoziční koalice M5-RFP uvedla, že komunikuje s vojenskými vzbouřenci a sankce ze strany ECOWAS považuje za přehnanou reakci představitelů okolních zemí, kteří se obávají toho, že převrat v Mali povede k nepokojům i v jejich státech.

Převratu předcházelo několik měsíců protestů a demonstrací. Opozice zpochybňuje vítězství Keitovy strany v jarních volbách, řada lidí je rovněž nespokojena s tím, že si podle nich vláda nedokáže poradit s rostoucím vlivem ozbrojených islamistů na severu a v centrální části země.

Bezpečnostní rada OSN vyzvala k okamžitému propuštění všech zajatců. Předseda Evropské rady Charles Michel varoval, že by vojenský převrat mohl destabilizovat celou oblast Západní Afriky.

