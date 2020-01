Trump chce sebrat nobelovku Ahmedovi? Etiopský premiér promluvil

"Vyjednal jsem dohodu, zachránil jsem jednu zemi a zrovna jsem se doslechl, že její hlava dostala Nobelovu cenu míru za to, že ji zachránila," prohlásil Trump minulý týden při vystoupení před svými příznivci v americkém státě Ohio. Nobelův výbor přitom laureáty za rok 2019 ohlašoval již loni v říjnu. "Řekl jsem: ‚Co, měl jsem s tím něco společného? ‘Jasně, ale znáte to, tak to prostě je. Dokud o tom víme my, tak je to vše, na čem záleží... Zabránil jsem velké válce, zabránil jsem několika (válkám)," pokračoval Trump, který už dříve prohlásil, že by si ocenění zasloužil "za spoustu různých věcí, pokud by byla udělována spravedlivě, což není".

Ačkoliv Trump ve svém projevu v Ohiu přímo neuvedl Ahmedovo jméno, je podle BBC velice pravděpodobné, že měl na mysli právě etiopského premiéra, který loni ocenění obdržel mimo jiné za oficiální ukončení dvě desítky let trvajícího konfliktu se sousední Eritreou.

Ahmed dnes na tiskové konferenci v Jihoafrické republice uvedl, že "nepracoval pro ocenění", ale pro mír v regionu. "Nemám ponětí o kritériích, na základě kterých Nobelův výbor vybírá oceněného jedince," prohlásil etiopský premiér. "Pokud si prezident Trump stěžoval, musí to směřovat do Osla, ne do Etiopie," dodal Ahmed. Nobelovu cenu za mír jako jedinou uděluje Norsko, nikoliv Švédsko.

K Trumpovým slovům se vyjádřil i oficiální twitterový účet zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů, který ovládají poslanci opoziční Demokratické strany. Trump je podle příspěvku výboru zmatený a plete si Ahmedovy mírové zásluhy v oblasti Afrického rohu se zatím bezvýslednými jednáními mezi Etiopií a Egyptem ohledně etiopské přehrady na Modrém Nilu, v nichž Spojené státy působí jako prostředník. "Kdyby Nobelovky dávali za neuskutečněné dohody, měl by jich prezident plnou poličku," píše se dále v příspěvku.

Oba africké státy si už kvůli sporu o tempo napouštění přehrady pohrozily i válkou. Egypt se obává, že pokud se bude vodní dílo plnit příliš rychle, omezí to výrazně průtok Modrého Nilu, který je pro Egypt zásadním zdrojem pitné vody. Etiopie chce přehradu zprovoznit co nejdříve, protože pro ni bude významným zdrojem elektřiny. Jednání se v poslední době ocitla na mrtvém bodě, měla by však tento týden pokračovat ve Washingtonu.