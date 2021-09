Většina afrických zemí zatím nesplnila cíl naočkovat alespoň 10 procent lidí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Jen 14 z 54 afrických zemí splnilo cíl Světové zdravotnické organizace (WHO) naočkovat do konce září alespoň deset procent své populace proti covidu-19. Celkově pak byla na africkém kontinentu zatím plně očkována jen čtyři procenta lidí. Podle stanice BBC to uvedla WHO.