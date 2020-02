Americká ekonomika je silná, říká Powell. Bojí se koronaviru

Se stávající úrovní úrokových sazeb je nyní Fed podle Powella spokojený. Podle agentury Reuters to naznačuje, že banka neuvažuje o dalším snižování nákladů na úvěry, pokud se výrazně nezmění současné ekonomické podmínky. Mnoho analytiků očekává, že letos Fed ponechá úroky beze změny. Loni snížil úrokové sazby třikrát, když je předtím v roce 2018 naopak čtyřikrát zvýšil.

Powell ale varoval, že růst americké produktivity je při současné ekonomické expanzi podprůměrný. Nedostatečná produktivita tlačí dolů zisky firem, ty už proto snížily své kapitálové výdaje a mohly by začít být obezřetné při najímaní nových zaměstnanců. Nalezení způsobu jak zvýšit produktivitu práce by tak mělo zůstat národní prioritou, dodal Powell.

Powell rovněž vyjádřil obavy z růstu deficitu rozpočtu. Ten by měl ve fiskálním roce 2020 být přes bilion dolarů (22,8 bilionu Kč), přestože ekonomika je relativně silná, protože republikánské změny daňového systému snížily rozpočtové příjmy. Udržitelný rozpočet v době hospodářské expanze by podle něj pomohl zajistit, že politici budou mít možnost využít rozpočet ke stabilizaci ekonomiky v době recese.

Centrální banka také sleduje vývoj související s koronavirem, který by mohl ohrozit vývoj v Číně a negativní vliv by se pak mohl přelít do zbytku globální ekonomiky. V Číně zůstává kvůli koronaviru mnoho firem zavřených, což vyvolává obavy, co výpadek výroby učiní z globálními dodavatelskými řetězci. Čína je druhou největší ekonomikou světa a podle nedávných odhadů se na celosvětové výrobě chytrých telefonů a notebooků podílí více než 80 procenty a na výrobě televizorů a serverů více než polovinou, uvedla agentura AP.