Americká Sněmovna reprezentantů schválila 13,6 miliardy pro Ukrajinu a Evropu

Jde o součást federálního rozpočtu na letošní rok v hodnotě kolem 1,5 bilionu dolarů. O balíku, který obsahuje i peníze pro země přijímající nejvíce ukrajinských uprchlíků, nyní bude rozhodovat americký Senát.

Zákonodárci se na poskytnutí finanční pomoci dohodli už v úterý. Dohoda měla v jinak politicky hluboce rozděleném Kongresu širokou podporu zákonodárců obou hlavních politických stran. Demokratický prezident Joe Biden minulý týden požádal Kongres o deset miliard dolarů, nicméně shoda mezi členy Sněmovny reprezentantů byla v této věci tak bezproblémová, že se částka postupně zvyšovala, až nakonec dosáhla současné výše.

Kongres musí rozpočet projednat do páteční půlnoci, jinak federálním úřadům hrozí výpadek financování. Americká televize CNN na svých internetových stránkách napsala, že není pravděpodobné, že by to Senát nestihl. Částečně je to díky tomu, že mnoho zákonodárců chce prokázat podporu Ukrajině v době, kdy čelí invazi ze strany Ruska.