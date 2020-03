Biden má nakročeno stát se kandidátem demokratů ve volbách, soudí Trump

Trump se tak dnes na twitteru vyjádřil k Bidenovým zatím ještě částečným výsledkům z úterních demokratických primárních voleb, jež se konaly ve 14 státech. Biden dle CNN vítězí v devíti z nich, vermontský senátor Bernie Sanders, který byl po předchozích soubojích ve čtyřech státech v čele, získal v úterý zatím čtyři státy.

"Demokraté se spojili a porazili Bernieho Sanderse. Opět!," napsal Trump s odkazem na Sandersův osud při nominačním souboji z minulé kampaně v roce 2016. Prohrál ho tehdy s demokratkou Hillary Clintonovu.

The Democrat establishment came together and crushed Bernie Sanders, AGAIN! Even the fact that Elizabeth Warren stayed in the race was devastating to Bernie and allowed Sleepy Joe to unthinkably win Massachusetts. It was a perfect storm, with many good states remaining for Joe!

"Berniemu uškodilo i to, že v souboji zůstala Elizabeth Warrenová, která dovolila Ospalému Joemu (Bidenovi) nemyslitelné vítězství v Massachusetts. Byla to dokonalá bouře, v níž bylo mnoho dobrých států pro Joea," pokračoval Trump.

Bidenovo vítězství v Massachusetts je spolu s pravděpodobným vítězstvím v Texasu označováno za jeho největší Bidenůvúspěch v takzvaném volebním superúterý. Massachusetts je domovský stát Warrenové a čekalo se, že tam zvítězí. Skončila ale až třetí za Bidenem i Sandersem.

V dalším tweetu Trump napsal, že je od "Elizabeth Warrenové sobecké, že v soutěži zůstává".

So selfish for Elizabeth Warren to stay in the race. She has Zero chance of even coming close to winning, but hurts Bernie badly. So much for their wonderful liberal friendship. Will he ever speak to her again? She cost him Massachusetts (and came in third), he shouldn’t!