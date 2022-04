Biden navštíví v květnu Japonsko a Jižní Koreu

— Autor: ČTK

Americký prezident Joe Biden podnikne od 20. do 24. května oficiální cestu do Jižní Koreje a do Japonska. V obou zemích absolvuje schůzky na nejvyšší úrovni, oznámil ve středu Bílý dům. Cílem cesty je upevnit vztahy s partnery v oblasti v době napjatých vztahů s Čínou a Severní Koreou.