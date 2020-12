Biden skládá vládu: Buttigieg ministrem dopravy, Granholmová má uskutečnit ambiciózní klimatický plán

Podle zdrojů amerických médií se rovněž chystá do funkce ministryně energetiky navrhnout Jennifer Granholmovou, někdejší guvernérku státu Michigan. Bývalá šéfka americké Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) Gina McCarthyová by se pak měla stát hlavní koordinátorkou domácích snah o zmírnění klimatických změn.

Osmatřicetiletý Buttigieg sloužil mezi lety 2012 a 2020 jako starosta města South Bend ve státu Indiana. Letos na jaře předvedl nad očekávání dobrý výkon v několika prvních státech, v nichž se bojovalo o demokratickou nominaci na prezidenta. Následně však z klání odstoupil a postavil se za Bidena. Ten pak Buttigiege přirovnal ke svému zemřelému synovi Beauovi, což označil za "největší poctu, kterou mohu udělit jakémukoliv muži či ženě".

This is a moment of tremendous opportunity—to create jobs, meet the climate challenge, and enhance equity for all.



I'm honored that the President-elect has asked me to serve our nation as Secretary of Transportation.