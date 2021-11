Biden: Soupeření USA a Číny nesmí přerůst v konflikt

Od lednového nástupu Bidena do funkce amerického prezidenta je to první jednání, na němž si oba státníci viděli do tváře. Dosud si Biden a Si pouze dvakrát telefonoval. Americký prezident podle agentury AP upřednostňoval osobní setkání, čínský prezident však od počátku pandemie covidu-19 neopouští zemi.

"Máme jako lídři Číny a Spojených států odpovědnost zajistit, aby soupeření mezi našimi zeměmi nepřerostlo v konflikt, ať už zamýšlený nebo nezamýšlený," citovala AP z Bidenova úvodnímu proslovu.

Si podle čínských státních médií na začátku rozhovoru řekl, že obě země by měly více komunikovat, vzájemně se respektovat, snažit se o mírumilovné soužití a dostát své zodpovědnosti na mezinárodní scéně. Státní agentura Nová Čína později označila setkání jako "upřímné, konstruktivní, důležité a plodné".

Nejvyšší čínský představitel řekl Bidenovi, že obě strany musejí konstruktivně řešit neshody, aby se vzájemné vztahy "nevymkly kontrole". "Musíme stabilizovat kormidlo, aby se obě gigantické lodě - Čína a USA - (...) nesrazily," uvedl Si.

Jednání se odehrávalo na pozadí rostoucího napětí mezi dvěma největšími světovými ekonomikami. Mezi sporné body ve vzájemných vztazích patří vojenské hrozby Číny vůči Tchaj-wanu, pokračující obchodní válka či situace ohledně lidských práv v Číně. Washington také s velkým znepokojením sleduje rostoucí mocenské ambice Pekingu v Asii. Čína naopak viní USA, že snaží zpomalit její vzestup ve světě, stěžuje si také na rostoucí americký protekcionismus.

Bílý dům vydal po skončení více než tříhodinového jednání prohlášení, podle nějž Biden vznesl téma lidských práv v ujgurské autonomní provincii Sin-ťiang, v Tibetu a v Hongkongu. Biden svému protějšku rovněž sdělil, že USA budou chránit svou ekonomiku před nekalými praktikami Číny a že dostojí svým závazkům vůči spojencům v regionu. Varoval také před jakoukoli změnou statu quo Tchaj-wanu, který je americkým spojencem a který Čína považuje za svou odštěpeneckou provincii.

Zájmy Číny a USA se podle sdělení Bílého domu shodují v takových oblastech jako je veřejné zdraví či boj proti změnám klimatu. Jednat je nutné také o globálním zajištění dodávek zdrojů energie.

Rozhovoru se podle čínských státních médií zúčastnil ministr zahraničí Wang I a vicepremiér Liou Che, který je odpovědný za obchodní vztahy s USA. Na americké straně byl přítomen ministr zahraničí Antony Blinken a ministryně financí Janet Yellenová.