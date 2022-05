Biden ve čtvrtek přivítá lídry Finska a Švédska, oznámil Bílý dům

— Autor: ČTK

Švédská premiérka Magdalena Anderssonová a finský prezident Sauli Niinistö ve čtvrtek zavítají do Bílého domu, aby s americkým prezidentem Joem Bidenem probrali snahu svých zemí vstoupit do NATO či podporu Ukrajiny. V prohlášení to dnes oznámila americká prezidentská kancelář.