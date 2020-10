Bitva s koronavirem: Světová banka dá 12 miliard dolarů na vakcínu pro rozvojové země

Částka je součástí ekonomického balíčku SB ve výši 160 miliard dolarů (3,73 bilionu korun), který je určen na podporu rozvojových zemí v boji proti pandemii covidu-19. Podle SB z něj peníze nyní čerpá již 111 zemí.

"Prodlužujeme a rozšiřujeme náš zrychlený přístup k řešení krizové situace tak, aby rozvojové země měly spravedlivý a rovný přístup k vakcínám," uvedl v úterním prohlášení prezident banky David Malpass.

Today our Board approved up to $12b in financing to support developing countries with the purchase and distribution of #COVID19 #vaccines, tests, and treatments. This builds on our emergency response programs already reaching 111 countries https://t.co/coPQFGmLU0