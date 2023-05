Novým prezidentem Světové banky bude bývalý ředitel Mastercard Ajay Banga

Ajay Banga naposledy působil jako místopředseda společnosti General Atlantic. Dříve byl prezidentem a generálním ředitelem společnosti Mastercard, globální organizace s téměř 24 000 zaměstnanci.

SB připomíná, že pod jeho vedením společnost MasterCard založila Centrum pro inkluzivní růst, které podporuje spravedlivý a udržitelný hospodářský růst a finanční inkluzi po celém světě. Banga byl také předsedou a následně čestným předsedou Mezinárodní obchodní komory.

Působil rovněž jako poradce fondu General Atlantic či jako spolupředseda Partnerství pro Střední Ameriku nebo člen představenstva amerického Červeného kříže, Kraft Foods a Dow Inc.

Banga je spoluzakladatelem Institutu kybernetické připravenosti a byl místopředsedou Ekonomického klubu v New Yorku. V roce 2012 mu byla udělena medaile Foreign Policy Association Medal a v roce 2016 obdržel cenu Padma Shri od indického prezidenta, v roce 2019 obdržel ocenění Ellis Island Medal of Honor a cenu Global Leadership Award od Business Council for International Understanding.