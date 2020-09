Další federální poprava v USA: Smrtící injekci dostal černoch, který vraždil před 21 lety

Čtyřicetiletý Christopher Vialva byl prohlášen za mrtvého krátce před sedmou večer místního času, kdy ve střední Evropě byla skoro hodina po půlnoci. V posledním slově prosil boha, aby utěšil příbuzné manželů, které zavraždil. Bylo mu 19 let, když v roce 1999 zastřelil Todda a Stacii Bagleyovi z Iowy a spálil je v kufru jejich auta.

Christopher Vialva is scheduled to be executed this Thursday, September 24 for a crime he committed as a teenager.



NO ONE should be executed for a mistake they made as a juvenile. pic.twitter.com/N48XrPB26b