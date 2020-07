Až stokrát větší množství viru. Malé děti mohou být dle studie velmi infekční

Autoři daného odborného dokumentu bijí na poplach, že by právě ty nejmenší děti mohly být hlavními přenašeči onemocnění covid-19 a že by mohly způsobit dokonce i komunitní přenos. Informoval o tom server Sciencealert.com

Vycházejí z poznatků z období 23. března až 27. dubna, kdy bylo v Chicagu provedeno 145 výtěrů z nosohltanu u pacientů s mírným či středně závažným průběhem nemoci, a to týden po nástupu příznaků, tedy zvýšené tělesné teploty a kašle.

Zkoumaní byli rozděleni do tří skupin: 46 dětí mladších pěti let, 51 do 17 let a 48 dospělých od osmnácti do šedesáti pěti roků. Tým vedený Healdem-Sargentem z Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital zaznamenal, že se u nejmenších dětí objevilo v horních dýchacích cestách deseti až stonásobně větší množství viru SARS-CoV-2.

Podle expertů skutečně existuje kauzální vztah mezi množstvím viru, který v sobě hostitel má, a nakažlivostí, tedy schopností jej přenést i na další osoby. Že děti s vysokou virovou zátěží mohou být zároveň vysoce infekční, prokázaly i dřívější studie.

"Malé děti mohou skutečně sehrát významnou roli v šíření SARS-CoV-2," uvedli její autoři. "Jejich přirozené chování, jakož i uzavřený prostor školských zařízení, navíc posilují obavy z rozvolňování hygienických opatření kvůli epidemii koronaviru," dodali.

Nová zjištění jsou tedy v jasném rozporu s dosavadním ujišťováním zdravotníků, že u malých dětí, které se nakazí koronavirem, a u nichž je velmi málo pravděpodobný těžký průběh následné nemoci covid-19, nehrozí zvýšené riziko přenosu na další osoby, tedy i rodiče, případně prarodiče spadající do rizikových skupin.

Každopádně ještě nelze spolehlivě potvrdit, ani vyvrátit, zda tomu tak opravdu je. Například jedna z nejaktuálnějších studií z Jižní Korei potvrdila, že děti ve věku 10 až 19 let roznášely ve svých domovech koronavirus stejně jako dospělí.