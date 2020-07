Do protestů v Portlandu se zapojil i starosta, zakusil slzný plyn

Protesty v nejlidnatějším městě Oregonu trvají už skoro dva měsíce a aktuálně podle médií každým dnem nabírají na síle. Původním impulsem byla květnová smrt neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání v Minneapolisu, nově ale účastníky sjednocuje nesouhlas s přítomností federálních složek. Ty sem před třemi týdny vyslalo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, ačkoli protesty, které pravidelně provázely násilnosti a výtržnosti, v té době slábly.

"Nebyli požádáni, aby tady byli, nejsou zde vítáni a nejsou vycvičeni k tomu, aby tady byli," řekl starosta Wheeler několikatisícovému davu o jednotkách nasazených na základě červnového dekretu amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Přišel jsem sem dnes večer, abych stál po vašem boku, ať se stane cokoli... Když vypálí slzný plyn na vás, pálí ho i na mě," vzkázal demonstrantům.

Přesně to se asi o dvě hodiny později stalo. Federální síly podobně jako v minulých dnech znovu použily slzný plyn proti shromáždění lidí před budovou federálního soudu, který se stal epicentrem nepokojů a je nyní obehnán bariérami. Agenti ministerstva pro vnitřní bezpečnost podle agentury Reuters pravidelně vycházeli z justičního paláce a k davu demonstrantů házeli kouřové a slzotvorné granáty.

Incredible scene. Portland Mayor Ted Wheeler overcome with another volley of federal tear gas. pic.twitter.com/6eAsJX1pSx — Mike Baker (@ByMikeBaker) July 23, 2020

"Nebudu lhát, pálí to, těžko se dýchá," reagoval starosta Wheeler. Deníku The New York Times (NYT) řekl, že je "nasraný", protože neviděl nic, "co by opravňovalo k takové reakci". Reportér NYT předtím zachytil, jak někdo z demonstrantů k budově soudu střílel zábavní pyrotechniku. "Tohle je nehorázně přehnaná reakce ze strany federálních agentů. (...) Není to snaha o deeskalaci, ale plnohodnotný městský boj," hodnotil demokratický politik.

Terčem kritiky je ovšem kvůli přítomnosti federálních pořádkových sil i sám Wheeler, který podle některých protestujících mohl na ochranu obyvatel Portlandu učinit více. Při odchodu z nočního protestu se dokonce starosta ocitl ve strkanici mezi demonstranty a svou ochrankou.

Vášně ve městě rozvířily především zprávy o tom, že agenti vyslaní na základě Trumpova příkazu zasahují i daleko od federálního majetku a bez vysvětlení odvážejí lidi do vazby v neoznačených vozidlech. Při jednom ze zásahů také účastníka demonstrace vážně poranili projektilem z "nesmrtící" zbraně.

Oregon kvůli těmto agresivním taktikám zažaloval federální vládu, soud ale zatím nepřijal žádné rozhodnutí. Podle Trumpa agenti v Portlandu odvádějí "fantastickou práci", ministerstvo pro vnitřní bezpečnost obvinění z protiústavních praktik odmítá.