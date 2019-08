"Smutný den pro demokraty, Kirsten Gillibrandová odstoupila z prezidentských primárek. Jsem rád, že nikdy nezjistili, že byla tou, které jsem se opravdu obával!" komentoval Donald Trump na twitteru se sarkasmem rozhodnutí senátorky.

A sad day for the Democrats, Kirsten Gillibrand has dropped out of the Presidential Primary. I’m glad they never found out that she was the one I was really afraid of!