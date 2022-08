Exprezident Trump uvedl, že jeho rezidenci Mar-a-Lago prohledává FBI

"Po práci a spolupráci s příslušnými vládními úřady nebyla tato neohlášená razie v mém domově ani nutná, ani vhodná," uvedl Trump v prohlášení. Důvod razie neobjasnil.

Resort Mar-a-Lago "je momentálně v obležení, napaden a obsazen velkou skupinou agentů FBI," napsal exprezident, podle kterého se agenti "vloupali" i do jeho trezoru. Pokud by se tyto informace potvrdily, jednalo by se o "dramatický" posun ve vyšetřování někdejšího prezidenta, píše AP.

Americká federální prokuratura od května vyšetřuje, zda bývalý prezident při svém působení v úřadu nakládal správně s tajnými dokumenty. Národní archiv USA dříve zjistil, že Trump po konci svého funkčního období do své rezidence na Floridě odvezl krabice s materiály včetně vládních dokumentů, suvenýrů a darů od zahraničních lídrů. Podle zdroje AP i tří zdrojů stanice CNN akce FBI souvisí právě s tímto vyšetřováním.

Agenti FBI do Trumpova sídla vstoupili v pondělí brzy ráno místního času a zdá se, že se v rozlehlém resortu soustředí na místa, kde exprezident žije a má pracovnu, doplnila CNN.