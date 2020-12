Honduras zastavil karavanu migrantů, stovky osob včetně dětí se do USA nedostanou

Policie žádala po účastnících průkazy totožnosti a negativní test na covid-19. Téměř nikdo z nich ale požadované doklady neměl, píše dnes agentura AP.

Lidé, kteří se vydali na pochod do Spojených států, tvrdí, že jim veškerý majetek a možnosti obživy vzaly hurikány Éta a Jóta, které zasáhly oblast v listopadu. "Všechno jsem ztratila, pasy mých dětí, jejich oblečení, naprosto všechno," uvedla jedna z účastnic pochodu, která se na cestu do USA vydala se svými dětmi a manželem. Ekonomickou situaci v zemi zhoršila také epidemie covidu-19.

Triste y Lamentable ver estas imágenes de nuestros compatriotas tratando de salir del país buscando un sueño americano y el gobierno mando a poner un muro de policías para que no los dejen salir, estan durmiendo en la calle con frío.

Podle Mezinárodního Červeného kříže hurikán Éta dopadl na tři miliony ze zhruba 9,5 milionu obyvatel Hondurasu. Při návštěvě Washingtonu prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández minulý týden varoval, že kvůli hurikánům hrozí jeho zemi nedostatek potravin.

Pochody migrantů, takzvané karavany, se do širšího povědomí dostaly předloni poté, co je Donald Trump označil za bezpečnostní hrozbu pro USA. Loni se k americko-mexické hranici z Hondurasu vydaly desetitisíce migrantů. Trump kritizoval vlády regionu, že nedokážou běžence zastavit, a Mexiku hrozil i zavedením cel.

Letos vlnu migrantů zbrzdila pandemie covidu-19, kvůli níž vlády v regionu zavřely hranice. Záhy po jejich otevření vyrazila koncem září karavana několika tisíc běženců, jimž se 1. října podařilo dostat přes hondurasko-guatemalskou hranici. Úředníci na hranicích se zprvu snažili kontrolovat doklady, posléze to ale vzhledem k počtu běženců vzdali. Pro vstup do Guatemaly navíc měli mít lidé test na covid-19. Guatemalské úřady ale většinu z těchto migrantů zadržely a deportovaly zpět do vlasti.