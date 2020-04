Hrozí vážná pandemie, je potřeba se na ni připravit, varovali vědci před třemi lety

"Není pochyb o tom, že v oblasti infekčních nemocí se budeme potýkat s velkou výzvou,“ řekl Fauci během projevu na Georgetownské univerzitě a dodal: "Jsme mimořádně silně přesvědčeni, že něco takového v příštích letech nastane."

Fauci, který vede NIAID od roku 1984 a radil šesti americkým prezidentům v oblasti veřejného zdraví, vyzdvihl rizika, která představují neznámá onemocnění, a dodal, že boj proti infekčním chorobám je „trvalou výzvou“.

Připomněl také nedávné boje s viry jako jsou zika nebo HIV a uvedl, že není pochyb o tom, že i současná administrativa bude čelit podobným výzvám. Fauci proto podle serveru Business Insider vyzval k připravenosti.

"Potřebujeme pohotovostní fond veřejného zdraví. Je těžké ho ustanovit... ale potřebujeme ho," řekl Fauci. "Protože to, čím jsme si museli projít při viru zika, bylo velmi, velmi bolestivé. Prezident požádal v únoru o 1,9 miliardy dolarů a my je do září nedostali."

Trumpova správa ale fond nevytvořila, namísto toho snížila výdaje federálním agenturám odpovědným za odhalování a přípravy na ohniska nemocí. V květnu roku 2018 poradce pro národní bezpečnost rozpustil tým Rady národní bezpečnosti zaměřený na včasnou reakci při pandemii a v říjnu 2019 vláda odmítla obnovit financování systému pandemického včasného varování.

V průběhu ledna, února a března letošního roku Trump nebral vážně ohniska v USA, namísto toho tvrdil, že má situaci pod kontrolou a že "Amerika bude znovu a brzy otevřena pro podnikání." A na twitteru se dokonce objevil sdílený post, o tom, že by měl být Fauci vyhozen za to, že řekl, že pomalá reakce USA na covid-19 bude stát lidské životy.