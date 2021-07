IKEA ve čtvrtek otevře na pražském Chodově první plánovací studio v ČR

Provozovat ho bude společnost IKEA, u které půjde o první projekční studio v regionu České republiky, Slovenska a Maďarska. Dnes to zástupci firmy oznámili na tiskové konferenci. V Česku už fungují studia, kde je možné navrhnout si vlastní kuchyň, většinou jde o služby menších firem.

V centru nepůjde fyzicky kupovat nábytek, po naplánování bytu nebo pokoje si ho ale budou moci zákazníci na místě objednat. Služba bude placená, cenu si lidé potom budou moci odečíst od ceny nakoupeného nábytku. Firma čeká, že většina klientů bude předem objednaná, na místě by jinak nejspíš čekali. Informace jako rozměry bytu, kudy vedou v bytě kabely, atp., vyplní zákazníci v elektronickém dotazníku.

V centru hlavního města IKEA už působila. Malá prodejna, kde si zákazníci mohli naplánovat kuchyň nebo vyzvednout menší nákup, fungovala na Václavském náměstí zhruba rok, do srpna 2019. Zástupci firmy následně uvedli, že tzv. IKEA Point byl dočasným projektem určeným pro otestování podobného provozu. "Ukázalo se, že plánovací služby byly jedny z nejžádanějších," řekl za řetězec František Šašek.

Studií, která nabízí možnost navrhnout si vlastní kuchyň, je v ČR více, většinou jde o menší podniky, které například nabízí výrobu nábytku na míru. V Praze jde například o Interiér studio, více studií po celé republice má například firma Sykora.

IKEA v uplynulém finančním roce, který trval od září 2019 do loňského srpna, zaznamenala meziročně dvojnásobné prodeje na internetu. Pracovníci vyřizovali až 30.000 objednávek týdně, řekla již dříve ředitelka společnosti pro ČR, Maďarsko a Slovensko Mounia El Hilali. Na zlepšení on-line nákupů se chce společnost v nejbližší době zaměřit. Bude investovat do IT systémů i logistických kapacit. Loni otevřela tři výdejní místa v regionech, letos k nim další tři přibudou, a to v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

IKEA je švédská nábytkářská firma, která v ČR působí od roku 1996 a tuzemskému trhu. Provozuje tu čtyři obchodní domy, dva v Praze, další v Brně a Ostravě. V uplynulém roce je navštívilo 9,1 milionu lidí. Tržby za minulý finanční rok firmě meziročně klesly o 166,5 milionu korun na 10,5 miliardy korun, zisk se snížil zhruba o osm procent na 1,1 miliardy korun. Plánovací centra má IKEA například v Madridu nebo v Římě.